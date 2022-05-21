Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ hislerini anlattı: "Dönüşmeye başladım"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te sade bir törenle dünya evine girmişti. Çift kısa bir süre önce de anne ve baba olmanın heyecanı yaşadı. Oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına aldılar.

"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

İlk kez baba olma mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle ifade edilmez. Allah isteyen herkese nasip etsin." sözleriyle sevincini dile getirmişti.

"BÜYÜLÜ BİR ŞEY"

Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de babalığı anlattı. L'Officiel'e konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi: "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." diye konuştu.

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"BİZİM İÇİN ANISI VAR"

Başak Dizer, "Oğlunuza neden Kurt Efe ismini koyma kararı aldınız?" sorusuna, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk." cevabını vermişti.