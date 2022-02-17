Kıvanç Tatlıtuğ’un kar tatilinden yeni poz geldi! Beğeni yağmuruna tutuldu

Eşi Başak Dizer ile Uludağ tatiline giden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hebasından yaptığı son paylaşımla çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kar tatilinden yeni poz geldi! Beğeni yağmuruna tutuldu

Stil danışmanı  Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde baba olmak için gün sayıyor. Erkek bebek bekleyen  Tatlıtuğ ile  Dizer çifti, hafta sonu kar tatilindeydi.

KAR TATİLİNDEN YENİ POZ GELDİ 

Tatilin keyfini çıkaran ikiliden Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir fotoğraf paylaştı. Bolu'da kayak yapmaya giden Tatlıtuğ, kar montu ve gözlükleriyle verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.  6.5 aylık eşi Dizer ise yalnızca dinlenmekle yetindi.

 
 
 
 
 
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Kıvanç Tatlıtuğ 💧 (@kivanctatlitug)'in paylaştığı bir gönderi

YENİ PROJE İÇİN ENERJİ DEPOLUYOR

Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak’ın yöneteceği bir filmde rol alacak. Netflix için çekilecek filmin senaryosu da, çok çarpıcı romanlara imza atan yazar Hakan Günday tarafından kaleme alınıyor. Bu projede Kıvanç  Tatlıtuğ’a Funda Eryiğit eşlik edecek.

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