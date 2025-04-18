Kızıl Goncalar dizisi ekrana veda ediyor! Oyuncular veda pastası kesti

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği ve başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı “Kızıl Goncalar”, izleyicisini ekran başına kilitlemişti. Dizi ekran macerasını noktalıyor. 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları dün son kez sete çıktı. Yapımcı Faruk Turgut’un da katıldığı bir veda etkinliği düzenlendi. Gold Film logolu tematik pasta eşliğinde oyuncular pasta kesti ve konuşma yaptılar.

Şubat ayında Oda TV’den Ayşe Baykal’a konuşan yapımcı Faruk Turgut, dizinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kızıl Goncalar’ın yapım sürecinin zorluklarına dikkat çeken Turgut, her bölümün ciddi araştırmalarla hazırlandığını ifade ederek şu sözleri söylemişti:

“Kızıl Goncalar zor bir iş. 12 günde bir bölüm zar zor çıkıyor. Özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin diyalogları çok yoğun. Dini terminolojinin bu kadar ön planda olduğu bir senaryoyu sürekli üretmek kolay değil. Bu yüzden biz baştan itibaren çok uzun soluklu bir proje olmayacağını biliyorduk. Haziran’da 50 bölümü tamamlamış olacağız. Bu format için gayet yeterli. Büyük ihtimalle sezon sonunda biter.”