Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Cüneyd bana biat edecek!'
NOW Tv'nin Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar’ın 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Sadi Hüdayi'nin ''Cüneyd bana biat edecek!' sözleri damga vurdu.
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Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar’ın 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Fragmanda Meryem Levent’e "Bana bir şey olursa Zeynep sana emanet" diyor. Levent’te "Kızın kızımdır" diyor. Naim Levent’e "Bundan sonra size gelmesine göre yok akit bozuldu" diyor. Levent de "Çalışmak için gelemese de öz kızını görmek için gelecek" ifadelerini kullanarak şaşırttı.
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Fragmana Sadi Hüdayi'nin ''Cüneyd bana biat edecek!' sözleri damga vurdu. Cüneyd'in ise ne yapacağı merak konusu oldu.
Kızıl Goncalar 16. Bölüm 2. Fragmanı izlemek için tıklayınız
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KIZIL GONCALAR 15. BÖLÜM ÖZETİ
Annesinin, sandığının aksine, intihar ettiğini öğrenen Cüneyd yıkılır. Ancak bildikleriyle afallayan yalnız Cüneyd değildir.