Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: ''Cüneyd bana biat edecek!'

Fragmanda Meryem Levent’e "Bana bir şey olursa Zeynep sana emanet" diyor. Levent’te "Kızın kızımdır" diyor. Naim Levent’e "Bundan sonra size gelmesine göre yok akit bozuldu" diyor. Levent de "Çalışmak için gelemese de öz kızını görmek için gelecek" ifadelerini kullanarak şaşırttı.