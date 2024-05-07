Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Zeynep'i Boşa Cüneyd!"
Now Tv'nin başarılı dizisi Kızıl Goncalar Pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana Meryem'in Cüneyd'e söylediği "Zeynep'i Boşa Cüneyd!" sözleri damga vurdu.
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'Kızıl Goncalar'ın 18'nci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 13 Mayıs Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.
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Zeynep'in velayet davasının ardından Naim yeni fragmanda Zeynep'i kaçırıyor. Mira bu durumu görüyor ve Meryem ve babasına söylüyor.
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Levent, Sadi Hüdayi'yi Cüneyd'in annesi Gül Ayşe konusunda iyice köşeye sıkıştırıyor.
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Fragmana Meryem'in Cüneyd'e söylediği "Zeynep'i Boşa Cüneyd!" sözleri damga vuruyor. Cüneyd'in ne yapacağı ise merak konusu.