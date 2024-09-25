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Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonundan 2. fragman: "Bu sadece dergah meselesi değil"
NOW’ın pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kızıl Goncalar, yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Pazartesi günü izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yeni sezonundan ikinci fragman yayınlandı.
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. NOW’ın pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kızıl Goncalar, yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Pazartesi günü izleyicileriyle buluşacak.
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Dizinin yeni sezonundan ikinci fragman yayınlandı. Heyecanla yeni bölümü beklenirken dizinin yayınlanan fragmanları da ses getirdi.
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Dizinin yeni sezon fragmanında Vahit, Meryem'in "Mürşid Efendi'yi ben öldürdüm diyeceksin" sözleriyle tehdit etti.
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Vahit'in elinde olan dergah üyelerinin sanat merkezlerine saldırı düzenlendiği görüldü.