'Kızıl Goncalar'a sürpriz isim: Cüneyd'in babası geliyor

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NOW ekranlarında yayınlanan 'Kızıl Goncalar' Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Şerif Erol, Sitare Akbaş ve Hazal Türesan gibi isimleri buluşturuyor.
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19. bölümü ile sezon finali yapacak olan 'Kızıl Goncalar' dizisine sürpriz bir oyuncu katılıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in babasını oynayacak oyuncu belli oldu.
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Vahit rolü için titiz bir çalışma yapıldı ve sonunda ödüllü oyuncu Tolga Tekin’le anlaşıldı. Dizinin merakla beklenen karakteri Vahit ekibe 18. bölümden itibaren dahil olacak. Vahit’in gelişi dengeleri alt üst edecek.