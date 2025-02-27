Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i, Mina Demirtaş setten kareler paylaştı

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş, "kızıl goncalar #dump" notuyla setten kareler paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i, Mina Demirtaş setten kareler paylaştı - Resim : 1

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i, Mina Demirtaş setten kareler paylaştı - Resim : 2

Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş, geçtiğimiz günlerde 17 yaşına girmişti.  

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i, Mina Demirtaş setten kareler paylaştı - Resim : 3

Genç oyuncu "kızıl goncalar #dump" notuyla setten kareler paylaştı. 

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i, Mina Demirtaş setten kareler paylaştı - Resim : 4

Paylaşımında partneri Mert Yazıcıoğlu ile bir karesine de yer verdi. Demirtaş'ın paylaşımına dizinin hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 