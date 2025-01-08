Kızılcık Şerbeti 83. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 83. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 83. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
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Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 83. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 83. Bölümünde; Felaketle sonuçlanan geceden sonra herkes büyük travmatik duygular içindedir. Özellikle Ünallar’ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır.
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Özellikle Ünallar’ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır. Hastanede yatıyordur, durumu kritiktir.
Sevtap’ın acısı o kadar büyüktür ki sırrını daha fazla saklayamaz ve Nilay’ın annesi olduğunu herkese söyler.