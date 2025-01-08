Kızılcık Şerbeti 83. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı

Özellikle Ünallar’ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır. Hastanede yatıyordur, durumu kritiktir.

Sevtap’ın acısı o kadar büyüktür ki sırrını daha fazla saklayamaz ve Nilay’ın annesi olduğunu herkese söyler.