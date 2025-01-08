Kızılcık Şerbeti 83. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti 83. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 83. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 83. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 83. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı - Resim : 2

Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti 83. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 83. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 83. Bölümünde; Felaketle sonuçlanan geceden sonra herkes büyük travmatik duygular içindedir. Özellikle Ünallar’ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır.

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Kızılcık Şerbeti 83. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı - Resim : 4

Özellikle Ünallar’ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır. Hastanede yatıyordur, durumu kritiktir.
Sevtap’ın acısı o kadar büyüktür ki sırrını daha fazla saklayamaz ve Nilay’ın annesi olduğunu herkese söyler.