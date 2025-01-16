Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti 84. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı! Fatih ve Doğa aşk tazeliyor
Kızılcık Şerbeti 84. bölümden yeni fotoğraflar yayınlandı! Fatih ve Doğa aşk tazeliyor
Kızılcık Şerbeti 84. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Romantik dakikaların yaşanacağı yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 27
Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 84. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
2 / 27
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı diziden yeni görüntüler yayınlandı.
3 / 27
Kızılcık Şerbeti'nin 84. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 84. Bölümünde; Firaz annesinin evine geri dönmüştür ancak İlhami ile kurduğu dostluk aynı hızla devam ediyordur.
4 / 27
Asude kocasından kalan hisseler neticesinde Ünallar’ın şirketine girmiştir. İşe ağırlığını koyacağını herkese hissettirecektir.