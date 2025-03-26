Kızılcık Şerbeti 94. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 94. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 94. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 94.. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 94. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.   

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Kızılcık Şerbeti 94. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 94. Bölümünde Neler Olacak?

Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe’ye söylemeye henüz hazır değildir.Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır.

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Kızılcık Şerbeti 94. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Firaz ve Nursema, Kıvılcım’ın evine sığınmışlardır. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer’den yardım ister. Ancak onların, Kıvılcım’ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz’ı yanına aldırır.