Kızılcık Şerbeti 94. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 94. Bölümünde Neler Olacak?

Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe’ye söylemeye henüz hazır değildir.Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır.