Kızılcık Şerbeti 94. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 94. bölümü ile Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 94.. bölümü ile Cuma günü ekranda olacak.
Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 94. Bölümünde Neler Olacak?
Abdullah’ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe’ye söylemeye henüz hazır değildir.Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır.
Firaz ve Nursema, Kıvılcım’ın evine sığınmışlardır. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer’den yardım ister. Ancak onların, Kıvılcım’ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz’ı yanına aldırır.