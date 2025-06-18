Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 3. sezon stili: Kıyafet ve takılar mercek altında

3 sezondur cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu hem oyunculuğuyla hem de dizideki tarzıyla en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Biz de sizler için Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sının 3. sezon kıyafetlerini, takılarını mercek altında aldık.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 3. sezon stili: Kıyafet ve takılar mercek altında - Resim : 1

Çiçek küpeleri -I Feel Free Jewellery

Üst- Xint

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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 3. sezon stili: Kıyafet ve takılar mercek altında - Resim : 2

Bluz - Suud Collection 

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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 3. sezon stili: Kıyafet ve takılar mercek altında - Resim : 3

Küpeler ve yüzükler - I Feel Free Jewellery

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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 3. sezon stili: Kıyafet ve takılar mercek altında - Resim : 4

Yelek- M&S Türkiye

Jean- Mavi 