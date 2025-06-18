Kızılcık Şerbeti Doğa'nın 3. sezon stili: Kıyafet ve takılar mercek altında
3 sezondur cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu hem oyunculuğuyla hem de dizideki tarzıyla en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Biz de sizler için Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sının 3. sezon kıyafetlerini, takılarını mercek altında aldık.
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Çiçek küpeleri -I Feel Free Jewellery
Üst- Xint
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Bluz - Suud Collection
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Küpeler ve yüzükler - I Feel Free Jewellery
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Yelek- M&S Türkiye
Jean- Mavi