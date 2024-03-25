Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın yeni partneri Kaan Taşener olmuştu! İlk kare geldi

Ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray, önce Nilay’ın şüphesi nedeniyle daha sonra ise okuduğu okulda Sıla Türkoğlu’nun hayat verdiği Doğa’nın karşısına çıkacak. Giray’ın fenomen diziye ayrı bir soluk getirmesi bekleniyor.