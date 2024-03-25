Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın yeni partneri Kaan Taşener olmuştu! İlk kare geldi
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteri ve kadroya dahil olan Giray karakterinden birlikte ilk set fotoğrafı geldi.
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Her hafta tansiyonun iyice arttığı Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta ekrana gelecek 57. Bölümüne Kaan Taşaner dahil oluyor.
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Merakla beklenen partnerlik fotoğrafı da sonunda geldi. Giray ve Doğa karakterleri birlikte poz verdi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre reyting rekortmeni unutulmaz dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide Taşaner “Giray” rolüne hayat verecek.
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Ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray, önce Nilay’ın şüphesi nedeniyle daha sonra ise okuduğu okulda Sıla Türkoğlu’nun hayat verdiği Doğa’nın karşısına çıkacak. Giray’ın fenomen diziye ayrı bir soluk getirmesi bekleniyor.