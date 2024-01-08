Kızılcık Şerbeti'ne Görkem, ağabeyi ve babası geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Her cuma Show TV'de yayınlanan ve yüksek reytinglerelde eden dizi, bu sefer kadrosuna Görkem karakteri ile Özge Özacar'ı katıyor.

Görkem, ağabeyi ve babası geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Barış Kılıç’ın hayat verdiği Ömer’in hayatına girecek olan Görkem sürprizleriyle şaşırtacak. Görkem’in diziye tek başına değil, abisi ve babasıyla geleceği öğrenildi. Görkem’in ağabeyi Gökhan’a Hasan Emre Avcı, babası Resul’a ise Murat Ercanlı hayat verecek.

Görkem’in dizide kaç hafta kalacağı, Kıvılcım (Evrim Alasya) ile Ömer’in yaşadıkları uzun ayrılığın ardından ilerleyen bölümlerde tekrar ne zaman barışacağı ise merak ediliyor.

Dizi 65. bölümde sezon finali yapacak.