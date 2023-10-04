Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim daha katıldı! Alev'e rakip geliyor

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezon bölümleri heyecanlı bir şekilde başladı. Kadrosu genişleyen diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından yeni bir isim daha katıldı.

Ebru Destan kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rüzgar karakteriyle 'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna katılan Yiğit Kirazcı'nın, diziye sevgilisi Helin'le beraber gireceği öğrenildi. Dizide Helin'i Ebru Destan oynayacak.

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'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni sezonda Zülkar rolüyle Bahtiyar Memili, Ertuğrul rolüyle Kayra Şenocak, Ertuğrul’un kızı Mihri karakteriyle de Gizem Yanık katılmıştı.