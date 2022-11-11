Kızılcık Şerbeti'ne yeni isimler: 4 yeni oyuncu diziye katılıyor

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” ShowTV'nin bu sezon yayına giren dizileri arasında. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyici ile buluşacak yeni isimler Serkan Tınmaz, Soydan Soydaş, Alara Özbey ve Murat Tavlı oldu.

Soydan Soydaş Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Çimen’in (Selin Türkmen) babası Kayhan karakterine hayat verecek. Dizide Alara Özbey, Kayhan’ın nişanlısı Ecem’i canlandırıyor. Babası Kayhan’ın nişanlısıyla Doğa’nın düğününe katılmak için İstanbul’a gelmesi dizideki tüm dengelerin değişmesine neden olacak. Murat Tavlı, Nilay’ın (Feyza Civelek) ağabeyi İhsan karakterine hayat verirken, Serkan Tınmaz ise Alev’in (Müjde Uzman) asistanı Umut’u canlandırıyor.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı dizinin yönetmenliğini Ketche üstleniyor.