Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm partisine çağrılmayan Sibel Taşçıoğlu'ndan olay açıklama

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren ve oyunculuğuyla izleyiciden tam not alan Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde beklenmedik bir şekilde veda etmişti.

Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamaması üzerine diziden apar topar gönderildiği iddiaları öne sürülmüştü.

PARTİDE GÖZLER SİBEL TAŞÇIOĞLU'NU ARADI

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünü İstanbul’un gözde mekanlarından birinde düzenlenen özel bir organizasyonla kutlamıştı. Dizi oyuncuları ve kanal yöneticilerinin tam kadro katıldığı gecede, son haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun bulunmaması dikkat çekmişti.

'BENİM İÇİN O DEFTER KAPANDI'

Sibel Taşçıoğlu'nun partiye neden katılmadığı merak edilirken ünlü oyuncudan şaşırtan bir açıklama geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, "Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe’yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı."