Kızılcık Şerbeti'nin Apo'suydu! Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar'a transfer oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah'ı canlandıran Settar Tanrıöğen yeni yılda yeni rolüyle ekranlarda olacak. Bir yıl aradan sonra Tanrıöğen, Kızıl Goncalar'a transfer oluyor.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Uzun süre hastanede kalan ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nden de ayrılmak zorunda kalmıştı.
Kızılcık Şerbeti’nde 1.5 sezon boyunca seyirci karşısına çıkan ünlü aktör Settar Tanrıöğen setlere dönüyor.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre usta oyuncu bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la el sıkıştı.
Settar Tanrıöğen şirketin diğer fark yaratan fenomen dizisi “Kızıl Goncalar”la setlere dönecek. Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.