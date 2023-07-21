Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz'un fotoğrafı paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu gönlünü yakışıklı oyuncu Alp Navruz'a kaptırdı. Oyuncu çift, Bodrum'dan sonra tatillerine Çeşme'de devam ediyor. Çiftlerden Sıla Türkoğlu ilk kez erkek arkadaşının fotoğrafını paylaştı.

Sevgilisini paylaştı

Instagram hesaplarından tatilden kareleri paylaşan ikili, henüz birlikte paylaşım yapmadı. Ancak Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından Alp Navruz’un fotoğrafına yer verdi. 5 kareyi yan yana ekleyen Türkoğlu, en sona ise Navruz’u koydu. İlişkisi dolu dizgin devam eden çiftin hayranları karelere beğeni yağdırdı.