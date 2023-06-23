Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, Bodrum'a tatile gitti

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sıla Türkoğlu Türkoğlu ve Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti. Çıkan aşk haberlerinin ardından da açıklama yapmayan ikili, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

BODRUM'DA TEKNE TATİLİ

Bodrum'a giderek tekne tatili yapan çift Habertürk ekibi tarafından görüntülendi. Instagram hesaplarından tatilden kareleri paylaşan ikili birlikte paylaşım yapmadı. Habertürk'ün haberine göre, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ve Navruz, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermişti.