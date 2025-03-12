Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, kolundan operasyon geçirdi. Civelek sabahın erken saatlerinde yaptığı paylaşımla ameliyata gireceğini duyururken sevenlerinden de dua istedi.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu - Resim : 1

Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek,  geçtiğimiz gün evinde bir kaza geçirmiş ve kolunu kırmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu - Resim : 2

Dizinin son bölümlerinde de kolu alçılı görüntülenen oyuncu, bu sabah saatlerinde ameliyata gireceğini duyurdu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu - Resim : 3

Feyza Civelek, ameliyata girmeden önce; "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu - Resim : 4