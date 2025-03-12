Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, kolundan operasyon geçirdi. Civelek sabahın erken saatlerinde yaptığı paylaşımla ameliyata gireceğini duyururken sevenlerinden de dua istedi.
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Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz gün evinde bir kaza geçirmiş ve kolunu kırmıştı.
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Dizinin son bölümlerinde de kolu alçılı görüntülenen oyuncu, bu sabah saatlerinde ameliyata gireceğini duyurdu.
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Feyza Civelek, ameliyata girmeden önce; "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
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