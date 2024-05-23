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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kardeşini paylaştı! Kardeşi de oyuncu çıktı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı. Civelek'in kardeşi Sandık Kokusu dizisinin oyuncusu çıktı...
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay Ünal karakterine Feyza Civelek hayat veriyor.
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Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle torpil eleştirilerine maruz kalıyor. Ancak Feyza Civelek de her fırsatta muhteşem oyunculuğu sayesinde bu rolü hakkıyla kaptığını söylüyor.
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Feyza Civelek dün akşam sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı.
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Civelek'in erkek kardeşi Ömer Nadir Civelek de Melis Civelek'in bir başka dizisi Sandık Kokusu'nda oynadığı ortaya çıktı.