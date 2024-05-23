Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kardeşini paylaştı! Kardeşi de oyuncu çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı. Civelek'in kardeşi Sandık Kokusu dizisinin oyuncusu çıktı...

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kardeşini paylaştı! Kardeşi de oyuncu çıktı - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay Ünal karakterine Feyza Civelek hayat veriyor.   

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kardeşini paylaştı! Kardeşi de oyuncu çıktı - Resim : 2

Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle torpil eleştirilerine maruz kalıyor.  Ancak Feyza Civelek de her fırsatta muhteşem oyunculuğu sayesinde bu rolü hakkıyla kaptığını söylüyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kardeşini paylaştı! Kardeşi de oyuncu çıktı - Resim : 3

Feyza Civelek dün akşam sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutladı.  

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kardeşini paylaştı! Kardeşi de oyuncu çıktı - Resim : 4

Civelek'in erkek kardeşi Ömer Nadir Civelek de Melis Civelek'in bir başka dizisi Sandık Kokusu'nda oynadığı ortaya çıktı.   