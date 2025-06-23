Pınar Deniz'in oğlu Fikret Hakan'la yeni pozu ilgi gördü
Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la dünyaya gelen oğlu Fikret Hakan ile yeni pozunu sosyal medyada yayınladı. Taze annenin oğluyla paylaştığı bu an, büyük ilgi gördü.
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2024 Eylül ayında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, evliliklerinin hemen ardından bebek beklediklerini duyurmuştu.
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Merakla beklenen ilk bebekleri Fikret Hakan, 31 Mart'ta dünyaya geldi. Çift, bebeklerinin yüzünü uzun süre göstermemeyi tercih ederken, bu bekleyiş Babalar Günü'nde son buldu.
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31 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, "İyi ki babamız" notuyla minik Fikret Hakan'ın yüzünün ilk kez göründüğü kareleri paylaştı. Bu kareler sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni topladı.
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Bebeğin kime benzediği ise sosyal medyada tartışma konusu oldu; kimileri babasına, kimileri annesine benzediğini belirtti.