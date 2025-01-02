'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'sinden 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna yanıt

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yeni yıl paylaşımına "Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi.

Elele Online

Elele Online
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'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'sinden 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna yanıt - Resim : 1

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, önceki gün Instagram hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu. 

 

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'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'sinden 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna yanıt - Resim : 2

Taşçıoğlu, evinde kedisiyle verdiği pozu "Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." notuyla paylaştı. 

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'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'sinden 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna yanıt - Resim : 3

Oyuncunun paylaşımına bir takipçisi "Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunda bulundu. 

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'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'sinden 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna yanıt - Resim : 4

Taşçıoğlu da takipçisine "Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık, bugün ayın 31'i. Ben de 'Pembe' değilim. İyi yıllar" yanıtını verdi.