'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'sinden 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna yanıt
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yeni yıl paylaşımına "Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunu yapan takipçisine yanıt verdi.
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'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, önceki gün Instagram hesabından yeni yıl paylaşımında bulundu.
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Taşçıoğlu, evinde kedisiyle verdiği pozu "Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." notuyla paylaştı.
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Oyuncunun paylaşımına bir takipçisi "Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunda bulundu.
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Taşçıoğlu da takipçisine "Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık, bugün ayın 31'i. Ben de 'Pembe' değilim. İyi yıllar" yanıtını verdi.