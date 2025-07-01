Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'siydi... Sibel Taşçıoğlu, yeni dizisindeki rolünü anlattı

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Sibel Taşçıoğlu, senaryo gereği diziden ani bir şekilde ayrılmasıyla gündeme oturmuştu. Veda kararını yalnızca bir hafta öncesinden öğrendiğini açıklayan Taşçıoğlu, sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı.

Üç sezon boyunca yer aldığı projeye kalpten bağlı olduğunu vurgulayan oyuncu, izleyicilere ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, ayrılığın ardından senarist Zeynep Gür’ü sosyal medyada takipten çıkarması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili konuşan Zeynep Gür, “Bu bir hikâye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm. Sosyal medyadan tepki vermeyi çocukça buluyorum,” demişti.

Sibel Taşçıoğlu ise ilk kez sessizliğini bozdu ve şu ifadeleri kullandı:

“Pembe için beklediğim bir son değildi. Ölmeyi beklemiyordum. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Başka diziye gittiğim iddiası doğru değil. Hastalık nedeniyle ayrıldığım yönündeki söylentiler de gerçeği yansıtmıyor.”

Taşçıoğlu’nun ayrılığının ardından yeni sezonun iddialı yapımlarından Çarpıntı dizisinin kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Oyuncu, 99. Gazi Koşusu etkinliğinde yeni projesiyle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Deniz Çakır ile başrolü paylaşacağı dizide yine bir anne karakterine hayat vereceğini belirten Taşçıoğlu, “Genç bir kızın annesi rolündeyim. Bu bir güçlü kadın hikayesi aslında. Kalp nakli üzerine kurulu bir senaryo var ama çok fazla detay vermeyeyim,” dedi.