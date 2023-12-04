“Kızılcık Şerbeti”nin yapımcısından Farah Zeynep Abdullah açıklaması: Para almadan oynadı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Show Tv'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı ekrana gelen bölümünde Nursema’nın (Ceren Karakoç) Amerika’dan gelen arkadaşı 'Dilruba' karakterini canlandırdı. Yapım şirketi Gold Film oyuncunun para almadığına dair yazılı bir açıklama yaptı.

'TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞTA BULUNULDU'

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Kızılcık Şerbeti’ne konuk olan Farah Zeynep Abdullah hakkında yapılan eleştirilerin ardından yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yaptı. Şirket, oyuncunun para almadığını açıkladı.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti’ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah’ın Kızılcık Şerbeti’ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut’la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah’ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti’ne güç katan Farah Zeynep Abdullah’a teşekkür ederiz…"