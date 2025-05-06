Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Annem mektup bırakıp gitmiş..."
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümünden 2. fragman geldi. Doğa, Fatih'i istemediği bir durumda görünce yine sarsılıyor. Ömer ise Beril'in gizemli eşini ortaya çıkarıyor. Kıvılcım'a kaza yaptıklarında vefat eden kişinin Hulki olduğunu söylüyor. Yeni bölümde daha neler yaşanacak merak konusu...
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Show TV ekranlarında Cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Nilay Zülkar'a "Fatih hiç boş durmamış, çalışmalara başlamış" diyor.
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Doğa, Fatih'i istemediği bir durumda görünce yine sarsılıyor. "Şerefsiz seni, aptal kafam" diyerek sitem ediyor.
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Nursema Işıl için "Elbet bir yerde toslayacak" diyerek açığını arıyor.
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Işıl'ın eski sevgilisi Leo geliyor. Işıl "İlk ve son kez veriyorum. Daha da bir kuruş para çıkmaz benden, sakın şansını zorlam" diyerek takısını bozduruyor.