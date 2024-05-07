Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben sana dönmem, Fatih'i seviyorum!"

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 62. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Görkem, Ömer’le buluşuyor ve Fatih buna şahit oluyor...

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben sana dönmem, Fatih'i seviyorum!" - Resim : 1

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 62. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben sana dönmem, Fatih'i seviyorum!" - Resim : 2

Yeni tanıtımda Doğa ile Giray yakınlaşmasından rahatsız olan Fatih Doğaya hesap sormaya çalışırken Doğa çok güzel cevap veriyor. Giray’ın Ünalların evini ziyaret etmesi Fatih ve Görkem’i karşı karşıya getiriyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben sana dönmem, Fatih'i seviyorum!" - Resim : 3

Görkem’in Ömer’le buluştuğu ve Fatih’in buna şahit olduğu sahne tansiyonu yükseltirken, Doğa ve Giray ilk kez baş başa akşam yemeğine çıkıyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben sana dönmem, Fatih'i seviyorum!" - Resim : 4

Abdullah’ın, torunu Cemre’yi kucağına aldığında ağzından kaçırdığı sözün Pembe’yi şüpheye düşürdüğü tanıtımın yayınıyla yeni bölüme dair heyecan doruğa tırmanıyor. 

​Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayınız 