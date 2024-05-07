Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben sana dönmem, Fatih'i seviyorum!"
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 62. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Görkem, Ömer’le buluşuyor ve Fatih buna şahit oluyor...
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 62. bölümünden yeni fragman yayınlandı.
Yeni tanıtımda Doğa ile Giray yakınlaşmasından rahatsız olan Fatih Doğaya hesap sormaya çalışırken Doğa çok güzel cevap veriyor. Giray’ın Ünalların evini ziyaret etmesi Fatih ve Görkem’i karşı karşıya getiriyor.
Görkem’in Ömer’le buluştuğu ve Fatih’in buna şahit olduğu sahne tansiyonu yükseltirken, Doğa ve Giray ilk kez baş başa akşam yemeğine çıkıyor.
Abdullah’ın, torunu Cemre’yi kucağına aldığında ağzından kaçırdığı sözün Pembe’yi şüpheye düşürdüğü tanıtımın yayınıyla yeni bölüme dair heyecan doruğa tırmanıyor.
Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayınız