Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Benim kızım hamile ve siz oğlunuza kız istiyorsunuz!"

Fatih’in Doğa’ya evleneceğini açıkladığı tanıtımda Nursema ve Umut’un evliliğindeki kriz giderek büyümeye devam ediyor. Kıvılcım, Fatih ve Görkem’in söz törenine gidip Doğa’nın hamile olduğunu söylerken, Alev’in de aniden gelmesi herkesi şoke ediyor. Alev’in ne diyeceği merak konusu olurken, yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.

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