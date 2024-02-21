Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Benim kızım hamile ve siz oğlunuza kız istiyorsunuz!"
SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Fragmanda Kıvılcım, Fatih ile Görkem'in isteme törenine gidiyor ve "Benim kızım hamile ve siz oğlunuza kız istiyorsunuz!" diyor....
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
Fatih’in Doğa’ya evleneceğini açıkladığı tanıtımda Nursema ve Umut’un evliliğindeki kriz giderek büyümeye devam ediyor. Kıvılcım, Fatih ve Görkem’in söz törenine gidip Doğa’nın hamile olduğunu söylerken, Alev’in de aniden gelmesi herkesi şoke ediyor. Alev’in ne diyeceği merak konusu olurken, yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Pembe’nin görücü usulüyle tanıştırdığı Fatih ve Görkem çıktıkları akşam yemeğinde birbirlerini yakından tanımaya çalıştı. Bu ilişkiyi öğrenen Ömer engel olmaya çalışsa da Görkem ve Fatih birbirlerinden etkilenmeye başladı.
Nilay’dan Fatih’in yeni ilişkisini öğrenen Doğa adeta yıkıldı. Ömer’le yeniden aşka yelken açan Kıvılcım, kızı Doğa’yı yalnız bırakmayarak yanında oldu.