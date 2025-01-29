Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Fatih aç gözünü nolur!"
Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dizinin tanıtımına karanlık adamlar tarafından tehdit edilen Fatih’in vurulması ve Doğa’nın yakarışları damga vuruyor.
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda Nursema, Pembe’nin tutumuna isyan etmeye devam ediyor.
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Işıl ve Abdullah’ın sohbeti derinleşmeye başlıyor. Işıl, Abdullah Beye "Çok şaşırttınız beni, ben sizi kafamda böyle hayata at gözlüğüyle bakan kibirli biri olarak kurmuştum" diyor.
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Ömer, aşk acısı çeken Firaz’a destek olurken Abdullah’ın, Nursema ve İlhami’yi baş başa yakalaması merak konusu oluyor.