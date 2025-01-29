Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Fatih aç gözünü nolur!"

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dizinin tanıtımına karanlık adamlar tarafından tehdit edilen Fatih’in vurulması ve Doğa’nın yakarışları damga vuruyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Fatih aç gözünü nolur!" - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Fatih aç gözünü nolur!" - Resim : 2

Yayınlanan tanıtımda Nursema, Pembe’nin tutumuna isyan etmeye devam ediyor.  

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Fatih aç gözünü nolur!" - Resim : 3

Işıl ve Abdullah’ın sohbeti derinleşmeye başlıyor. Işıl, Abdullah Beye "Çok şaşırttınız beni, ben sizi kafamda böyle hayata at gözlüğüyle bakan kibirli biri olarak kurmuştum" diyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Fatih aç gözünü nolur!" - Resim : 4

Ömer, aşk acısı çeken Firaz’a destek olurken Abdullah’ın, Nursema ve İlhami’yi baş başa yakalaması merak konusu oluyor.