Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "İyi ki geldin"

Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde Neler Oldu?

Umut’un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer.

Abdullah ve Alev’in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah’ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.