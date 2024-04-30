Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "İyi ki geldin"
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbetinin 61. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Doğa ve Giray aralarındaki samimiyet ilerliyor ve çift dudak dudağa geliyor. Giray'ın Doğa'yı öptüğü anları Fatih de görüyor...
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman izleyicilerin tansiyonunu yükseltti.
Fragmanda Doğa ve Giray aralarındaki samimiyet ilerliyor ve çift dudak dudağa geliyor. Giray'ın Doğa'yı öptüğü anları Fatih de görüyor.
Ömer ve Kıvılcım sürpriz nikah yapıyor ve evdeki nikaha sadece Kıvılcım'ın ailesinin katıldığı görülüyor. Bu sırada Nursema ve Rüzgar arasında da sık sık bakışmalar yaşanıyor.
Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. Fragman izlemek için tıklayınız
Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde Neler Oldu?
Umut’un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer.
Abdullah ve Alev’in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah’ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.