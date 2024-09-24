Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Pembe Hanım, bana yardım et!"

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kızından ayrılmak istemeyen Abdullah, Pembe'nin kapısını çalıyor ve "Pembe Hanım, bana yardım et!" diyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Pembe Hanım, bana yardım et!" - Resim : 1

Show Tv'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 69'uncu bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 27 Eylül Cuma günü izleyiciyle buluşacak. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Pembe Hanım, bana yardım et!" - Resim : 2

Yeni bölüm fragmanında Giray, Cemre'nin doğum günü için bir parti düzenliyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Pembe Hanım, bana yardım et!" - Resim : 3

Dizinin son bölümünde bakıcının Alev'e uyku ilacı vermesiyle ortalık karışmıştı. Yeni bölümde Kıvılcım, Alev'i geri almaya çalışıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Pembe Hanım, bana yardım et!" - Resim : 4

Kızından ayrılmak istemeyen Abdullah ise, Pembe'nin kapısını çalıyor, "Pembe Hanım, bana yardım et!" diyor. 