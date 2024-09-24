Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Pembe Hanım, bana yardım et!"
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kızından ayrılmak istemeyen Abdullah, Pembe'nin kapısını çalıyor ve "Pembe Hanım, bana yardım et!" diyor.
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Show Tv'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 69'uncu bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 27 Eylül Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
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Yeni bölüm fragmanında Giray, Cemre'nin doğum günü için bir parti düzenliyor.
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Dizinin son bölümünde bakıcının Alev'e uyku ilacı vermesiyle ortalık karışmıştı. Yeni bölümde Kıvılcım, Alev'i geri almaya çalışıyor.
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Kızından ayrılmak istemeyen Abdullah ise, Pembe'nin kapısını çalıyor, "Pembe Hanım, bana yardım et!" diyor.