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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!"
Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 1. fragmanı yayımlandı. Görkem’in gidişiyle iki ailenin de hayatları yoluna girerken Görkem tekrar ortaya çıkacaktır. Fragmana Görkem'in "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!" sözleri damga vuruyor.
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Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin rol aldığı Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 1. fragmanı yayımlandı.
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Fragmanda Pembe hanım, Doğa’ya giderek özür diliyor. Abdullah Bey de Fatih’i affediyor, ondan boşandıktan sonra Doğa ile nikah kıymasını istiyor.
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Firaz, Nursema’ya yaklaşmaya, iltifat etmeye başlıyor. Nursema’nın hayatına Firaz mı yoksa İmam İlhami mi girecek merak konusu.
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Fatih ile Doğa’nın ilişkisini uzaktan izleyen ve onların mutluluğundan çılgına dönen Görkem yeni planlar yapıyor.