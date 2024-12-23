Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!"

Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 1. fragmanı yayımlandı. Görkem’in gidişiyle iki ailenin de hayatları yoluna girerken Görkem tekrar ortaya çıkacaktır. Fragmana Görkem'in "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!" sözleri damga vuruyor.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!" - Resim : 1

Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin rol aldığı Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 1. fragmanı yayımlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!" - Resim : 2

Fragmanda Pembe hanım, Doğa’ya giderek özür diliyor. Abdullah Bey de Fatih’i affediyor, ondan boşandıktan sonra Doğa ile nikah kıymasını istiyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!" - Resim : 3

Firaz, Nursema’ya yaklaşmaya, iltifat etmeye başlıyor.  Nursema’nın hayatına Firaz mı yoksa İmam İlhami mi girecek merak konusu. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Ben o yemeği boğazınıza dizmez miyim!" - Resim : 4

Fatih ile Doğa’nın ilişkisini uzaktan izleyen ve onların mutluluğundan çılgına dönen Görkem yeni planlar yapıyor. 