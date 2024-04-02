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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Bu evdekiler o lafları tek tek sana yedirir!”
Cuma akşamlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Cemre bebekle Pembeler'e ziyarete gelen Doğa'nın, Görkem'le karşı karşıya geldiği tanıtımda Doğa ve Giray'ın iletişiminin devam etmesi dikkat çekiyor.
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Show TV'nin Gold Film tarafından hazırlanan ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
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Görkem'in değişimiyle şaşkınlığını gizlemeyen Pembe, Fatih'in yanıtıyla bir kez daha şoke oluyor.
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Cemre bebekle Pembeler'e ziyarete gelen Doğa'nın, Görkem'le karşı karşıya geldiği tanıtımda Doğa ve Giray'ın iletişiminin devam etmesi dikkat çekiyor. Doğa Görkem'e "Hızlı koşan at çabuk yorulur. Bu evdekiler o lafları tek tek sana yedirir!” diyor.
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Aynı evi paylaşmaya başlayan Kıvılcım ve Ömer'in, Doğa ve Sönmez'i ağırladığı akşam yemeğinde Doğa'nın yüzünün gülmeye başlaması sevinç yaratırken, Nursema ve Rüzgar'ın beklenen yüzleşmesi de yeni bölümde ekrana geliyor.