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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Senin aklın hala Doğa'da mı?"
'Kızılcık Şerbeti'nin 62'inci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Doğa ve Fatih karşı karşıya geliyor. Fatih Doğa'ya Giray'la ilgili hesap sormaya çalışırken Doğa tokat atıp "Haddini bileceksin" diyor...
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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman'ın kadrosunda yer aldığı dizi Kızılcık Şerbeti dün akşam heyecanlı bir bölümle bölümle izleyici karşısına çıktı.
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Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 62'nci bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmanda ateş bacayı iyice sarıyor ve Giray'ın gönderdiği çiçeklerle Doğa mutlu oluyor.
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Kıvılcım'ın programı için inceleme başlatılıp yayın yasağı geliyor. Ömer de Kıvılcım'a kendi şirketinde çalışmasını teklif ediyor.
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Görkem Fatihe "Senin aklın hala Doğa'da mı?" diye soruyor. Fatih de "Eski karımın sevgilisi evime gelmiş ne yapacaktım" diye cevap veriyor.