Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Umarım bunlar geçici göz boyamalar değildir..."

Show TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 90. bölümden yeni fragman yayınlandı. Fragmanda Doğa, ona sunulan imkanları abartacak kadar kullanıyor. Ünal ve Aslan ailelerinde Doğa'nın bu tavırları dikkat çekiyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Umarım bunlar geçici göz boyamalar değildir..." - Resim : 1

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı 'Kızılcık Şerbeti'nin 90. bölümden yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, Cuma günü  Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Umarım bunlar geçici göz boyamalar değildir..." - Resim : 2

Fragmanda Abdullah- Işıl yakınlaşması devam ediyor. Işıl "Gönüller bir olunca hiçbir şeyin önemi yok" diyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Umarım bunlar geçici göz boyamalar değildir..." - Resim : 3

Doğa, ona sunulan imkanları abartacak kadar kullanıyor. Çocuğa dadı tutuyor, evdeki eşyaları sürekli değiştiriyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Umarım bunlar geçici göz boyamalar değildir..." - Resim : 4

Abdullah Fatih’e "Doğa’nın halleri ne öyle, noldu o kıza? İpin ucunu bu kadar kaçırırsan sonra başın dertten kurtulmaz. Benden sana söylemesi" diyor. 