Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi! İşte ayrıntılar...

Özel hayatını daha geri planda yaşayan Kourtney Kardashian, Travis Barker ile geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ekim ayında Travis Barker'ın evlenme teklifine 'Evet' diyen Kardashian, Grammy Ödül Töreni'nin hemen ardından Las Vegas kilisesinin yolunu tuttu.

People ve TMZ'nin haberine göre, hayranları tarafından 'Kravis' olarak anılan çift, Grammy Ödülleri'ne katıldıktan sonra Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. Kaynaklara göre, şapele gelen konukların içeriye cep telefonlarının sokulmasına izin verilmedi bu yüzden o özel anları sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntüledi. Fakat görünüşe göre bu tek bir tören olmayacak ilerleyen günlerde başka bir kutlama daha yapılacak gibi gözüküyor.

SAHİLDE ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ

Barker, Kourtney'e geçtiğimiz ekim ayında California'nın Montecito kentinde sahilde oluşturulan özel bir dekorasyon ile romantik bir ortamda evlenme teklifinde bulunmuştu. Kourtney evlilik teklifine 'Evet' demişti.