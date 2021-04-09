Kraliçe Elizabeth ile evliydi ama Prens Philip neden kral değildi?

Kraliçe Elizabeth ile evlendiğinde Prens Philip (O zamanlar neden Prens Philip olduğu yazının devamında), Edinburgh Dükü unvanını aldı, Kraliçe Elizabeth ise o zamanlar Prenses Elizabeth idi.

Prens Philip’in hayatı Kraliçe Elizabeth’in 1952’de babasının ölümünden sonra Britanya tahtına çıkmasıyla değişti.

9 Nisan günü hayatını kaybeden Edinburgh Dükü, deniz subayı ve genç bir eş olmaktan çıkıp bir anda kraliyet sorumluluklarını yerine getirmesi ve halkın gözünde Kraliçe olan eşine itaat etmesi gereken bir adama dönüştü. Üstelik unvanı Kraliçenin eşi Kral yerine, Prens olmuştu.

Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip

Prens Philip aslında Kraliçe Elizabeth ile evlenmeden önce de soyluluk unvanına sahipti ve bir Kraliyet ailesinden geliyordu. Kraliçe ile evlendiğinde Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanlarından feragat etmiş ve yeni unvanı Edinburgh Dükü olmuştu. Prenses Elizabeth, Philip ile evlendikten 5 yıl sonra Kraliçe unvanı alıp tahta geçtiğinde, Kraliyet ailesi Philip’in yalnızca Prens unvanı almasına hükmetti. Kurallara göre Kraliçe ile evlenen erkeğin Kral olarak anılması mümkün değildi, sadece Prens olarak anılabilirdi.

Bu kural Prens Philip için de uygulandı ve asla İngiltere Kralı olamadı. Kurallara göre Kral yalnızca tahtı miras yoluyla devralanlara ve hüküm sürebileceklere veriliyordu. Eş durumundan Kral mümkün değildi. Bu sebeple Kraliçe Elizabeth de tahtını oğlu Prens Charles’a devredecek ve Kral Charles olacak.

Kraliyet kuralları kadınlar için de biraz farklı işliyor. Tahta oturan kralın eşi Kraliçe unvanını alabilecek ama asla hükümdarlık yapma yetkisi olmayacak. Örneğin Prens Charles’tan sonra tahta geçecek kişi Prens William. Prens William, Kral William olarak tahta geçtiğinde Kate Middleton da Kraliçe Middleton olacak ama asla bugün tahtta hüküm süren Kraliçe Elizabeth gibi hükümdarlık yapamayacak.

Kaynak: Time