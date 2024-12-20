Kubilay Aka aşkını kumlara yazdı
Kanal D’nin “İnci Taneleri” dizisinde rol alan Kubilay Aka, reklam yüzü olduğu içecek markasının çekimleri için Kolombiya’ya gitti. Ünlü oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Hafsanur Sancaktutan’ı da unutmadı.
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Yüzü olduğu markanın reklam çekimi için Kolombiya'ya giden Kubilay Aka, bir süredir aşk yaşadığı Hafsanur Sancaktutan’a romantik bir sürpriz hazırladı.
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Mayıs ayında yayınlanacak reklam filminde sürpriz bir karaktere hayat veren Kubilay Aka, çekimlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Ünlü oyuncunun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hafsanur Sancaktutan, o paylaşımın altına İspanyolca “Te amo mi amor” (Seni seviyorum aşkım) yazdı.
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ADINI KUMSALA YAZDI
Kubilay Aka da aşkını farklı bir yolla dile getirdi. Ünlü oyuncu, kumsala sevgilisinin adını yazarak Sancaktutan’a romantik bir sürpriz yaptı.