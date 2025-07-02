Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şekip Taşpınar, yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefat haberini, menajeri Temmuz Karikutal sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla doğruladı.

"KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ DERİNDEN YAŞIYORUM"

Karikutal, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..."

ALKOL ZEHİRLENMESİ YAŞAMIŞTI

Şekip Taşpınar, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, 2023 yılında alkol zehirlenmesi teşhisiyle yoğun bakıma alınmış ve uzun bir tedavi süreci görmüştü.

MEHMET ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Sanat hayatına 1988 yılında Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başlayan Taşpınar, 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu ve 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi.

Kariyeri boyunca TRT ve diğer kanallarda seslendirme de yapan Taşpınar, tanınırlığını 2009 yılında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile kazandı.