Geçtiğimiz aylarda, ünlü sanatçı Lady Gaga'nın köpeklerinin kaçırıldığını hatta köpekleri gezdiren kişinin de vurulduğu haberini almıştık. Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Hatta gözaltına alınan kişiler arasında, Lady Gaga'nın köpeklerini geri getiren kadın da yer alıyor.

Polisler, hırsızların olay sırasında köpeklerin Lady Gaga'ya ait olduğunu bilmediğini düşündüklerini söyledi. Ayrıca polis, 24 Şubat'ta gerçekleşen bu olayda hırsızların asıl motivasyonunun Fransız Buldog cinsi köpeklerin değeri olduğunu da düşünüyor. Koji ve Gustav isimli köpekler, 24 Şubat’ta Hollywood Sunset Bulvarı yakınlarında çalınmış, üçüncü bir köpek olan Asya ise zarar görmeden bırakılmıştı. Köpeklerin kaçırıldığı sırada vurulan Ryan Fischer'ın tedavisi ise sürüyor. Fischer göğsünden tabancayla vurulmuş, akciğerinin bir kısmını almak zorunda kalmıştı. Olayı daha sonra, bir sosyal medya paylaşımında "ölümle çok yakın bir çağrı" olarak nitelendirdi.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K