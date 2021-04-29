Bir süre önce Harper’s Bazaar’da kendisi hakkında çıkan bir makale üzerine bir “intikam albümü” hazırladığını duyurmuştu Lana Del Rey. Malum uzun yıllardır kimileri tarafından epey sevilip, altnernatif müzik camiasının melankolik kraliçesi olarak kabul edilirken, başka bir kesim tarafından da özellikle yazdığı şarkı sözleri sebebiyle hem ciddi eleştirilerin hedefi oldu hem de müziğini kötüye kullanarak, gençleri olumsuz etkilediği söylendi. Makale de çoğunlukla bu tarz konular hakkındaydı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lana Del Rey (@lanadelrey)'in paylaştığı bir gönderi

Lana Del Rey ise “Böyle nazik bir makale ve bana kariyerimin kültürel uyumsuzluk ve aile içi taciz üzerine inşa edildiğini hatırlattığın için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Haklısın, eğer kimse albümle ilgili yeterince eleştiri yapmasaydı olmazdı. Ama sen yaptın ve intikam almak istiyorum” gibi bir açıklama yapmıştı.

Dün ise Blue Bannisters adlı yeni bir albüm haberini daha verdi Lana Del Rey. Instagram'da yaptığı paylaşımla bu haberi duyuran şarkıcı, albümün 4 Temmuz'da çıkacağını da belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lana Del Rey (@lanadelrey)'in paylaştığı bir gönderi



Şimdi Blue Bannisters başka bir albüm mü yoksa aynı albümün devamı niteliğinde mi tam olarak belli değil. Kimilerine göre ise Del Rey her iki duyuruyu da aynı selfie fotoğrafıyla paylaştığı için, muhtemelen aynı albümün devamı olacak…

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