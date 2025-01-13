Leyla dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Nur, Ela'nın Leyla olduğunu öğreniyor
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet.. 18. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmanda Nur, Ela Karaca’nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi’nin küçük kızı Leyla’yı görünce neye uğradığını şaşırıyor...
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NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi, heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet.. 18. bölümünden yeni fragman yayınlandı.
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Fragmanda Leyla intikam planında yüzleşme aşamasına geçiyor. Nur, Ela Karaca’nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi’nin küçük kızı Leyla’yı görünce neye uğradığını şaşırıyor.
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Leyla bir yandan Nur’dan alacağı intikam için mücadele ederken, diğer yandan Civan’la yaşadığı aşkın saflığını korumak için çabalar.