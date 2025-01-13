Leyla dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Nur, Ela'nın Leyla olduğunu öğreniyor

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet.. 18. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Fragmanda Nur, Ela Karaca’nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi’nin küçük kızı Leyla’yı görünce neye uğradığını şaşırıyor...

Elele Online

Elele Online
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Leyla dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Nur, Ela'nın Leyla olduğunu öğreniyor - Resim : 1

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi, heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 

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Leyla dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Nur, Ela'nın Leyla olduğunu öğreniyor - Resim : 2

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet.. 18. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

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Leyla dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Nur, Ela'nın Leyla olduğunu öğreniyor - Resim : 3

Fragmanda Leyla intikam planında yüzleşme aşamasına geçiyor. Nur, Ela Karaca’nın kim olduğunu çözmeye çalışırken, karşısında Hilmi’nin küçük kızı Leyla’yı görünce neye uğradığını şaşırıyor. 

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Leyla dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Nur, Ela'nın Leyla olduğunu öğreniyor - Resim : 4

Leyla bir yandan Nur’dan alacağı intikam için mücadele ederken, diğer yandan Civan’la yaşadığı aşkın saflığını korumak için çabalar.  