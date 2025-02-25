Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmıştı! Çağla Şıkel, Londra pozlarını paylaştı

Londra Moda Haftası, bu yıl Türk moda tarihinin en görkemli anlarından birine sahne oldu. Uluslararası arenada tanınan Türk süper modeli Çağla Şıkel de Neslişah Yılmaz’ın özel olarak tasarladığı iki büyüleyici couture kıyafetle sahnedeydi.