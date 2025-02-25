Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmıştı! Çağla Şıkel, Londra pozlarını paylaştı
Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası’nda podyuma çıktı. Şıkel o anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Londra Moda Haftası, bu yıl Türk moda tarihinin en görkemli anlarından birine sahne oldu. Uluslararası arenada tanınan Türk süper modeli Çağla Şıkel de Neslişah Yılmaz’ın özel olarak tasarladığı iki büyüleyici couture kıyafetle sahnedeydi.
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Kusursuz yürüyüşü, zarafeti ve sahne hakimiyetiyle podyumu adeta fetheden Şıkel, İngiliz moda severleri kendine hayran bıraktı.
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Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, hem Londra Moda Haftasından hem de Londra gezisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şıkel pozlarına "LONDRA🤍BEN" notunu düştü. Ünlü mankene "Her haliyle güzel, kalbi güzel, kendi güzel", "Her zamanki gibi ışıl ışılsınız", "Auranın güzelliği peki", "Nasılda güzel su gibi" gibi yorumlar geldi.