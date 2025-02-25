Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmıştı! Çağla Şıkel, Londra pozlarını paylaştı

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası’nda podyuma çıktı. Şıkel o anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmıştı! Çağla Şıkel, Londra pozlarını paylaştı - Resim : 1

Londra Moda Haftası, bu yıl Türk moda tarihinin en görkemli anlarından birine sahne oldu. Uluslararası arenada tanınan Türk süper modeli Çağla Şıkel de Neslişah Yılmaz’ın özel olarak tasarladığı iki büyüleyici couture kıyafetle sahnedeydi.

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Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmıştı! Çağla Şıkel, Londra pozlarını paylaştı - Resim : 2

Kusursuz yürüyüşü, zarafeti ve sahne hakimiyetiyle podyumu adeta fetheden Şıkel, İngiliz moda severleri kendine hayran bıraktı.

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Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmıştı! Çağla Şıkel, Londra pozlarını paylaştı - Resim : 3

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, hem Londra Moda Haftasından hem de Londra gezisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Londra Moda Haftası’nda podyuma çıkmıştı! Çağla Şıkel, Londra pozlarını paylaştı - Resim : 4

Şıkel pozlarına "LONDRA🤍BEN" notunu düştü.  Ünlü mankene "Her haliyle güzel, kalbi güzel, kendi güzel", "Her zamanki gibi ışıl ışılsınız", "Auranın güzelliği peki", "Nasılda güzel su gibi" gibi yorumlar geldi.