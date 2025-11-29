Los Angeles yangınında evleri kül olmuştu! Kenan Doğulu ile Beren Saat'in büyük kaybı ortaya çıktı
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu, Ocak 2025'te Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen büyük yangın felaketinin etkilerini hâlâ yaşıyor. Yangında, çiftin Los Angeles'taki evleri tamamen küle dönmüş ve geride büyük bir maddi ve manevi yıkım bırakmıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen sigorta sürecinin bir türlü sonuçlanmaması, çiftin yaşadığı mağduriyeti ve üzerlerindeki yükü artırdı.
Çift, evde haftalık kontrol yapan yardımcılarının panik içindeki aramasıyla felaketi öğrenirken, evlerinin kısa sürede tamamen kül olduğunu gönderilen görüntülerle teyit etti.
Yangında yalnızca evleri değil, çiftin yıllar içinde biriktirdiği ve manevi değeri paha biçilemez olan birçok özel eşya ve koleksiyon da yok oldu. Ortaya çıkan eşya listesi, kaybın boyutunu gözler önüne serdi:
Profesyonel Stüdyo Ekipmanları: Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki tüm müzik stüdyosu ekipmanları.
Koleksiyon Gitarlar: Kenan Doğulu’ya ait, limitli üretim 15 koleksiyon gitar.
Manevi Hatıralar: Beren Saat’in 2014 yılındaki düğün gelinliği ve çifte ait tüm video ile fotoğraf arşivleri.
Sanat Koleksiyonu: Yıllar içinde biriktirilen 50 civarında tablo ve heykel.