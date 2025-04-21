Lvbel C5'ten 'Hav Hav' yanıtı: İnsanlar eleştirir, baba Porsche sürer

Gaz Pedal, Dacia, 10 numara, Ne ve Hav Hav gibi şarkılarıyla eleştirilerin hedefi olan Lvbel C5, muhabirin 'Hav Hav' şarkısı eleştirileri için ne diyorsunuz?' sözlerine açıklık getirdi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Sahne adı; Lvbel C5 olan rapçi Süleyman Burak Bodur, 'Hav Hav Hav' adlı şarkısıyla tepki çekerek CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edilmişti.

'İNSANLAR ELEŞTİRİR, BABA PORSCHE SÜRER'

Son olarak Alizade ile yaptığı düet ile de tepki çeken ünlü rapçi, şarkısını eleştirenleri adeta alaya aldı. Burak Bodur, katıldığı bir etkinlikte, "Başarını neye borçlusun. Çok eleştirildin, ne düşünüyorsun?" şeklindeki soruya; "Kendime borçluyum. Arkadaşlarıma, aileme, ekibime borçluyum. Eleştirilirsin, yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir, baba Porsche sürer. Bu işin finali böyle" şeklinde cevap verdi.