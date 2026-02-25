Lyme tedavisi nedeniyle gelen işleri reddeden Bella Hadid'den itiraf: "Kendinizi gözden çıkarılabilir hissediyorsunuz"

"BİR ŞEYE HAYIR DEMEK BENİM NE HADDİMEYDİ?"



Geçmişteki çalışma temposunun sürdürülebilir olmadığını anlayan Hadid, bir birey olarak kendi değerini mesleki başarılarıyla ölçmemeyi terapi yardımıyla öğrendiğini paylaştı:



"Uzun bir süre boyunca, bir işe 'hayır' demek sanki... Bir şeye hayır demek benim ne haddimeydi? Sonra bu düşünceyi serbest bırakmam gerektiğini anladım: Bence insanlar artık kalbimi, kişiliğimi ve kim olduğumu, bu kaygıyı bırakmama yetecek kadar tanıyor. Artık sadece sevdiğim, güvendiğim, desteklediğim ve saygı duyduğum insanlarla, onlar için olan işleri yapabilirim. Bu kadarı yeterli. Ve ben yeterliyim."