Lyme tedavisi nedeniyle gelen işleri reddeden Bella Hadid'den itiraf: "Kendinizi gözden çıkarılabilir hissediyorsunuz"
Lyme hastalığıyla mücadelesini açık yüreklilikle paylaşan Bella Hadid, tedavi sürecinde işlerini reddetmek zorunda kaldığı dönemi anlattı. Ünlü model, bu süreçte yaşadığı duygusal boşluğu ve kariyerine bakış açısının nasıl değiştiğini ilk kez paylaştı.
Moda dünyasının en çok aranan isimlerinden Bella Hadid, ablası Gigi Hadid ile birlikte Vogue Italia’ya verdiği röportajda, iş-özel hayat dengesini kurmanın zorluklarına değindi.
"HER İŞİ REDDETMEK ÇOK DUYGUSALDI"
29 yaşındaki model, Lyme hastalığı tedavisi gördüğü dönemde neredeyse bir yıl boyunca gelen her iş teklifini geri çevirmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu zorunlu aranın kendisinde yarattığı hisleri şu sözlerle ifade etti: "Her işi reddetmek duygusaldı çünkü kendinizi gözden çıkarılabilir hissediyorsunuz."
TEKSAS'TA YENİ BİR HAYAT
Şu an kendisini çok daha dengeli ve huzurlu hissettiğini belirten Hadid, podyumlardan uzakta geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini vurguladı. Teksas’taki çiftlik hayatının işine olan tutkusunu tazelediğini söyleyen model, "Teksas'ta atlarım ve köpeğimle birlikte gerçek bir hayat sürebilmek, ardından işe geri dönmek süreci daha tatmin edici kılıyor" dedi.
"BİR ŞEYE HAYIR DEMEK BENİM NE HADDİMEYDİ?"
Geçmişteki çalışma temposunun sürdürülebilir olmadığını anlayan Hadid, bir birey olarak kendi değerini mesleki başarılarıyla ölçmemeyi terapi yardımıyla öğrendiğini paylaştı:
"Uzun bir süre boyunca, bir işe 'hayır' demek sanki... Bir şeye hayır demek benim ne haddimeydi? Sonra bu düşünceyi serbest bırakmam gerektiğini anladım: Bence insanlar artık kalbimi, kişiliğimi ve kim olduğumu, bu kaygıyı bırakmama yetecek kadar tanıyor. Artık sadece sevdiğim, güvendiğim, desteklediğim ve saygı duyduğum insanlarla, onlar için olan işleri yapabilirim. Bu kadarı yeterli. Ve ben yeterliyim."