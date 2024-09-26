Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Makyaj artist Alp Kavasoğlu yaşamını yitirdi. Bu zamana kadar yerli ve yabancı birçok ünlü isimle birlikte çalışan 43 yaşındaki Alp Kavasoğlu’nun ölüm haberini, meslektaşı Fezi Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kavasoğlu’nun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Kavasoğlu, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, Eda Erdem, İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli, Deniz Baysal, Ezgi Mola ve Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin makyajını yaptı.