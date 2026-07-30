MasterChef Eren Kaşıkçı'ya dostlarından veda

DANİLO ZANNA

Canım Eren… Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Guzel kalbin nurlar icinde kalsin.