MasterChef Eren Kaşıkçı'ya dostlarından veda

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, dün akşam saatlerinde Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu. Kaşıkçı'nın zamansız vefatı MasterChef jürisini ve yarışmacı arkadaşlarını derin bir yasa boğarken, sevilen şef için art arda taziye mesajları paylaşıldı...

Elele Online

Elele Online
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MasterChef Eren Kaşıkçı'ya dostlarından veda - Resim : 1

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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MasterChef Eren Kaşıkçı'ya dostlarından veda - Resim : 2

MASTERCHEF YAPIMCISI İREM KANAN

Allah rahmet eylesin... Mekanı Cennet olsun inşallah... Hepimizi çok üzdün Erenim

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MasterChef Eren Kaşıkçı'ya dostlarından veda - Resim : 3

SOMER SİVRİOĞLU

Ah Erenim, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun.

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MasterChef Eren Kaşıkçı'ya dostlarından veda - Resim : 4

DANİLO ZANNA

Canım Eren… Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Guzel kalbin nurlar icinde kalsin.