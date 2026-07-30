MasterChef Eren Kaşıkçı'ya dostlarından veda
MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, dün akşam saatlerinde Kilyos'taki evinde ölü olarak bulundu. Kaşıkçı'nın zamansız vefatı MasterChef jürisini ve yarışmacı arkadaşlarını derin bir yasa boğarken, sevilen şef için art arda taziye mesajları paylaşıldı...
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 37 yaşındaki ünlü şefin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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MASTERCHEF YAPIMCISI İREM KANAN
Allah rahmet eylesin... Mekanı Cennet olsun inşallah... Hepimizi çok üzdün Erenim
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SOMER SİVRİOĞLU
Ah Erenim, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun.
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DANİLO ZANNA
Canım Eren… Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Guzel kalbin nurlar icinde kalsin.