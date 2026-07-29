MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

Gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğan olay, yakınlarının dünden bu yana Kaşıkçı'dan haber alamamasıyla ortaya çıktı. Kilyos'ta yalnız yaşadığı belirtilen evine gidildiğinde, ünlü şef hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm nedeninin henüz netleşmemesi ve durumun şüpheli bulunması sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Eren Kaşıkçı Kimdir?

Yarışmadaki disiplinli duruşu ve lezzet odaklı tabaklarıyla Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Eren Kaşıkçı'nın kariyeri ve hayatı şu şekildeydi:

Kökeni ve Eğitimi: Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, kariyerinin ilk yıllarında İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde çalıştı.

Gökçeada Yılları: Bir dönem Çanakkale Gökçeada’ya yerleşerek burada bulunan bir sörf otelinde başşeflik görevini üstlendi.

MasterChef Şampiyonluğu: 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında gösterdiği üstün performansla şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kendi İşletmesi: Şampiyonluğun ardından İstanbul'a dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli kendi restoranını açarak gastronomi alanındaki çalışmalarına burada devam ediyordu.

Özel Hayatı: Merhum şef, evli ve bir çocuk babasıydı.